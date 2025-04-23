 مولر يرفض الانضمام إلى فيورنتينا الإيطالي

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أن توماس مولر، أسطورة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، رفض عرضين من فريق سينسيناتي الأمريكي وفريق فيورنتينا الإيطالي.

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد"، هناك وكيل كان مشاركا في المحادثات مع فيورنتينا ولكن اللاعب لم يكن يرغب في الانتقال.

ويرحل مولر /35 عاما/ عن بايرن هذا الصيف، بعدما قرر النادي عدم تمديد تعاقده.

وقضى مولر مسيرته في بايرن، وفاز معه بـ33 كأسا، بالإضافة إلى فوزه ببطولة كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني.

ولم يتحدث مولر بشأن مستقبله عندما تنتهي فترة الـ25 عاما التي قضاها مع الفريق عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز في أمريكا.

وقال مولر عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الأسبوع الماضي :" "لم اسع وراء أي شيء خلال هذه الأسابيع الحاسمة".

ويعد الاعتزال خيارا غير مرجح، لأن مولر قال إنه يريد الاستمرار في بايرن، حيث يتوقع الآخرون أيضا أن يواصل اللعب بعد رحيله المحتمل.

وقال جوشوا كيميش، لاعب بايرن:" لدي شعور بأنه لايزال يستمتع بكرة القدم كثيرا"، مضيفا أنه ومولر تحدثا بشأن هذا الأمر.

وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي لبايرن، إنه كان على قناعة " بأن الأمر لم ينته وأن مولر لازال عنده طاقة لتجربة شيء جديد. بغض النظر عن المكان الذي سيذهب إليه، سيثري هذا النادي".

ويمكن أن تكون أمريكا إحدى الوجهات المقبلة، حيث أن مثل هذه الخطوة ستجعله يسير على نفس نهج الثنائي العظيم فرانز بيكنباور وجيرد مولر.

ويمكن أن تكون أندية ريد بول نيويورك، لوس أنجليس جالاكسي أو لوس أنجليس إف سي، جاذبة، وإذا قرر مولر اللعب في الدوري الأمريكي، سيظل سينسيناتي له دور رغم رفض اللاعب.

ووفقا لبيلد، فإن مولر موجود على قائمة الاكتشاف الخاصة بالنادي، والتي تتيح لناد في الدوري الأمريكي لكرة القدم الحصول على الحقوق الحصرية للتعاقد مع اللاعب في حال رغبته في الانضمام إلى الدوري.

ويمكن لأي فريق أن يضع سبعة لاعبين على قائمة الاكتشاف الخاصة به، والتي في الأغلب لا يتم الإعلان عنها علنا.

ولكن، يمكن للفرق أن تتبادل، أو تبيع، حقوق الاكتشاف للاعب إذا فشل النادي صاحب الحق في التوصل لاتفاق.

وحدث نفس الأمر مع ماركو ريوس، الذي انضم إلى لوس أنجليس جالاكسي من بوروسيا دورتموند العام الماضي.

وكان ريوس على قائمة اكتشاف شارلوت إف سي، واضطر جالاكسي لدفع 400 ألف دولار لفريق شارلوت للحصول على خدمات اللاعب.

وسوف يوجه انتقال مولر للدوري الأمريكي رسالة كبيرة للدولة التي تستضيف بعد عام بطولة كأس العالم مناصفة مع المكسيك وكندا.

ويبدو أن إيطاليا بعيدة عن تفكير مولر، حيث أنه لا يريد السير على خطى ماريو جوميز وفرانك ريبيري، الذي انضم لفيورنتينا بعد نهاية مدته مع بايرن.

وتواجدت تركيا والسعودية كوجهة محتملة للاعب المخضرم.

وبما أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام مباشرة بعد الموسم العادي، حيث يمكن لبايرن أن يحسم التتويج بلقب الدوري يوم السبت المقبل، مازال لدى مولر الوقت الكاف لاتخاذ قراره.

وقد تقدم البطولة التي تقام في أمريكا فرصة أخيرة له للعب بجوار جمال موسيالا، الذي قال للنسخة الأسبوعية لصحيفة "بيلد شبورتس" الصادرة اليوم الأربعاء، إنه يريد أن يكون جاهزا للمشاركة في البطولة بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة.

وقال موسيالا :" لدي هدف كبير واحد، المشاركة بكأس العالم للأندية. لأنه يحمل الكثير من المكانة، والعائدات المالية للنادي، ولقب دولي جديد. ونحن نريد الفوز به. أريد أن أعود إلى أرض الملعب في أمريكا".