ترامب: تصريحات زيلينسكي تضر بشأن القرم تضر بمفاوضات السلام

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى، بإطالة أمد"ساحة القتل" بعد معارضته للتنازل عن شبه جزيرة القرم لروسيا في إطار خطة سلام محتملة.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "إن هذا البيان يضر للغاية بمفاوضات السلام مع روسيا نظرا لأن القرم فقدت منذ سنوات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف ترامب: "لا أحد يطلب من زيلينسكي الاعتراف بالقرم كمنطقة روسية، لكن إذا كان يرغب باستعادة القرم، لماذا لم يحاربوا من أجلها قبل 11 عاما عندما تم تسليمها إلى روسيا دون إطلاق عيار ناري واحد؟"، وفقا لوكالة (د ب أ).

وأضاف ترامب: "إن التصريحات التحريضية مثل التي أدلى بها زيلينسكي يجعل تسوية هذه الحرب أمرا في غاية الصعوبة".

واستبعد زيلينسكي أمس الثلاثاء فكرة تنازل أوكرانيا عن المنطقة لروسيا ضمن أي اتفاق، قبل محادثات على مستوى عال من المقرر أن تجرى اليوم الأربعاء في لندن بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين.

وقال زيلينسكي: "ليس هناك ما نتحدث عنه، إنها أرضنا، أرض الشعب الأوكراني".