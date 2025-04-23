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أخلت الشرطة الإسرائيلية عدة بلدات قريبة من القدس المحتلة، الأربعاء، مع تمدد حرائق غابات بسرعة في المنطقة، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى النظر في طلب مساعدة اليونان.

وقالت الشرطة ووسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم إخلاء بلدات تقع على بعد نحو 20 كيلومترا غربي القدس، في حين سارعت فرق الإطفاء لاحتواء الحرائق، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وفي حديثه من مقر خدمة الإطفاء الوطنية، أعطى نتنياهو توجيهات للمسئولين لفتح قناة اتصال مع اليونان ودول أخرى في حال استدعت الحاجة طلب مساعدة دولية.

وقال نتنياهو: "لا نعرف كيف ستتطور هذه الحرائق"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مشددة لإخمادها.

وأضاف: "ببساطة لا يمكن أن تصل" إلى القدس.

وتابع: "بالطبع، ندافع عن المجتمعات الموجودة في نطاق" المدينة، قائلا إنه "سيقوم بإعداد احتياطيات من دول أخرى مثل اليونان".

وتشكل حرائق الغابات تهديدا في إسرائيل خلال فترات الحرارة الشديدة.