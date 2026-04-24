البطريركية اللاتينية تطالب بوقف اعتداءات المستوطنين على أراضيها بالضفة

طالبت البطريركية اللاتينية في القدس، الخميس، إسرائيل بوقف اعتداءات المستوطنين على أراضيها في قرية تياسير بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال اجتماع ميداني عقدته دائرة الأوقاف في البطريركية اللاتينية مع سلطات الجيش والإدارة المدنية الإسرائيلية رفضا للتعديات الاستيطانية على أراضي تياسير، وفق بيان للبطريركية.

وعبرت البطريركية خلال الاجتماع الذي عقد في قرية تياسير عن "رفضها المطلق والقاطع لهذه الاعتداءات، باعتبارها انتهاكا صارخا للأملاك الوقفية الكنسية".

وشددت على "ضرورة الإزالة الفورية لجميع الآثار الناتجة عنها، ومنع تكرار دخول المجموعات المعتدية (في إشارة إلى المستوطنين) إلى هذه المناطق، وتوفير الحماية القانونية اللازمة للأراضي التابعة للبطريركية".

وأشارت إلى أنها "قدمت شكوى رسمية وموثقة تضمنت تفاصيل الاعتداءات التي استهدف السكان وأراضي البطريركية في عدد من المواقع"، وأن تلك الجهات الإسرائيلية المعنية "باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك ملاحقة المتورطين وضبط الآليات الثقيلة التي استخدمت في أعمال التجريف والتخريب في الموقع".

وأكدت أن "حماية العقارات الوقفية التابعة للكنيسة تمثل خطا أحمرا، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الخطوات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على حرمتها، وصون هويتها الكنسية، والدفاع عن حقوقها المشروعة، إلى جانب استمرار دعمها لأبناء المنطقة".

وتواجه أراضي البطريركية في قرية تياسير اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين ومحاولات للسيطرة عليها في سياق عام لتهجير السكان المحليين وتوسيع الرقعة الاستيطانية في المنطقة.

وتُؤكد البطريركية بشكل دوري في بيانات لها على ملكيتها القانونية لهذه الأراضي، وتستنكر أي انتهاكات أو تعديات استيطانية عليها.

ووفق بيان لوزارة الزراعة الفلسطينية، شهدت قرية تياسير في 30 مارس الماضي، "هجوما وحشيا" للمستوطنين على مزارعين فلسطينيين أسفر عن إصابة عدد منهم ونقلهم إلى المستشفيات، وحرق جرار زراعي وخيام فوق رؤوس ساكنيها.

وشهدت مناطق متفرقة بالضفة تصاعدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي تزامنا مع بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ما أسفر استشهاد 1154 فلسطينيا، وإصابة قرابة 12 ألفا، وفقا لبيانات فلسطينية رسمية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال مارس الماضي وحده، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين.