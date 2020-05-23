السكك الحديدية الهندية تخطط لاستناف تشغيل 200 قطار إضافي في أول الشهر المقبل

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تعتزم شركة السكك الحديدية الهندية استئناف تشغيل 200 قطار إضافي اعتبارا من الأول من يونيو لنقل الركاب، بينما تخفف البلاد تدريجيا من قيود الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال فينود كومار ياداف، رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية، في خطاب للصحفيين نقله التلفزيون، إن التذاكر ستباع عبر الإنترنت ومن خلال صرافين التذاكر بالمحطات.

وسيتم فحص الركاب في المحطات ولن يسمح إلا للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض بالسفر، وفقا للعرض التقديمي.

وسيتم إلزام المسافرين بارتداء أقنعة الوجه الواقية وتثبيت التطبيق الحكومي للتتبع على هواتفهم الذكية.

وأضاف ياداف: "سنحاول استعادة خدمات الركاب تدريجيا، فيما ننتقل إلى الوضع الطبيعي".