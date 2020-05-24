في لفتة إنسانية رفيعة، وامتدادا لحرصه على الاحتفال بالأعياد بصحبة أسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة في السنوات الماضية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد الفطر الحالي على الاحتفال مع أسر "شهداء جيش مصر الأبيض" المتوفين من القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الجامعي، من أكاديميين وأطباء وممرضين وإداريين وعمال، والذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد أثناء أدائهم لواجبهم الوظيفي ورسالتهم الطبية.

كلف الرئيس السيسي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتفويض وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات التي ينتمي إليها المتوفون العاملون بالقطاع الصحي الحكومي، لزيارة أسرهم، حاملين رسالة تكريم من رئيس الجمهورية، وهدايا عينية لأبنائهم وبناتهم.

كما كلف الرئيس وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بتفويض رؤساء الجامعات، كما فوض رئيس جامعة الأزهر، في زيارة أسر المتوفين العاملين بالقطاع الصحي الجامعي، حاملين رسائل التقدير وهدايا عينية من رئيس الجمهورية.

واستقبلت أسر المتوفين المبادرة الرئاسية بالترحاب والامتنان، وعبروا في تصريحات صحفية عن اعتزازهم بمشاركة الرئيس لهم في أول عيد يقضونه دون ذويهم شهداء كورونا.

وفيما يلي أسماء الأطباء والممرضين المكرمين بالقطاع الصحي التابع لوزارة الصحة والسكان:

أحمد عبده اللواح، طبيب معملي ببورسعيد

أشرف عدلي عزيز، طبيب بمستشفى قنا العام

ياسر عثمان مصطفى محمد، طبيب بمستشفى صدر المعمورة

أحمد عزت دراز، طبيب وكيل وقائي بالإدارة الصحية بمنيا القمح

ممدوج السيد حسن، طبيب بالمعاش بسوهاج

كارم محمود أبو المجد، طبيب بمستشفى الأقصر الدولي

إيليا عبده تضاروس خير، ممرض بالإدارة الصحية بأسوان

عطيات محمد عبود، ممرضة بمستشفى صدر دمنهور

صفاء محمد علي، ممرضة بمركز طبي القباري

السيد محمد المحسناوي، ممرض بمستشفى النجيلة بمطروح

ناجح صالح فرج، إداري بمستشفى النجيلة بمطروح

مصطفى علي صلاح الدين، أمين مخزن بمستشفى صدر العباسية

محمد رفاعي عبدالكريم، عامل خدمات معاونة بمستشفى الداخلة العام

أما المكرمون من الأساتذة والممرضين بالقطاع الصحي الجامعي فهم:

أ.د. هشام الساكت، أستاذ جراحة الأطفال بكلية طب القصر العيني

أ.د. حسن فرحات، أستاذ الرمد بكلية الطب جامعة المنوفية

أ.د. محمود الهنداوي، أستاذ جراحة الأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات

أ.د.صلاح عبد ربه، أستاذ الأطفال بكلية طب الأزهر دمياط

أ.د. عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى بكلية الطب جامعة الإسكندرية

عواطف عبدالصادق البرماوي، ممرضة بمستشفيات جامعة الزقازيق

ابتسام العمروسي، ممرضة بمستشفيات جامعة طنطا

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