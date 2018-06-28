اتحاد الكرة: تواصلنا مع أعضاء الجمعية العمومية خلال إعداد اللائحة الجديدة

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة خاطب الجمعية العمومية ثلاث مرات في تعديلات اللائحة، مشيرًا إلى أن هذه المخاطبات مثبتة وموجودة في مقر الاتحاد.

وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "لائحة الاتحاد هي بند من بنود اللجنة الخماسية، وأرسلنا جواب للجمعية العمومية لأي عضو يود أن يقول رأيه في أي بند منها".

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة: "راسلنا 217 عضوا في الجمعية العمومية، وبالفعل أبدوا رأيهم وأشاروا إلى تعديلات مهمة بالتأكيد، تم تفريغ أراء الجمعية العمومية في اللائحة وكنا نراعي كل الاعتبارات، والجميع أخذ على المادة 30 و36 وهو الترشيح، ولكن هناك مواد أخرى لم يتحدث عنها أي فرد من الجمعية العمومية".

وتابع: "مجرد ما سيتم الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة سيتم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع طارئ، هناك مواد جديدة وضعت في اللائحة، وكل أعضاء الجمعية العمومية هم أعضاء في الاتحاد".

وأوضح: "أرى أن الأفضل للجمعية العمومية لاتحاد الكرة أن يكون عددها 94 ناديا وليس 127".

وعن الرئيس الشرفي والعضو الشرفي .. أجاب نائب رئيس اتحاد الكرة: "هذه تمنح لمن قام بعمل جليل للاتحاد ، ولا مانع من أي شخصية تمنح لها لكن بعد مناقشة اسمه في مجلس الإدارة وعرضها على الجمعية العمومية".

وتابع: "هاني أبو ريدة يستحق أن يحصل على الرئاسة الشرفية، نظرا لما وصل له من إنجازات، كم من الأشخاص المصرية وصلت لمناصب كبيرة مثل أبو ريدة سواء في الاتحادين الدولي أو الإفريقي".

وواصل: "القانون ينص على أن مدة المجلس إدارة 4 سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أقرب وهو نص القانون".

وأتم: "لا توجد أزمة مع مندوبة الفيفا بخصوص مقعدين سيدات في الاتحاد ونحن رفضنا بالتأكيد ولكن لا وجود لأزمة".