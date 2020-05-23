ليبيا تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 75

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد إلى 75 مصاباً.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم 152 عينة للكشف عن فيروس كورونا، ليتأكد سلبية 149 عينة، وإيجابية ثلاث عينات لعائدين من الخارج، إلى جانب تماثل حالة واحدة مخالطة للشفاء كانت ضمن النتائج السالبة.

وأشار المركز إلى أن العينات كانت موزعة بواقع 116 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، 11 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، 20 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و5 عينات من مختبر مستشفى الكويفية.