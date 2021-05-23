مقتل 21 شخصا خلال ماراثون جبلي في الصين بسبب الطقس السي

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لقى ما لا يقل عن 21 شخصًا حتفهم، وأصيب 8 آخرون بجروح خلال سباق ماراثون جبلي عبر البلاد بطول 100 كيلومتر بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين بسبب الطقس القاسي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن المتسابقين تعرضوا لرياح برد وأمطار ورياح عاتية في حوالي الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش) يوم السبت عندما كانوا يتنافسون في منطقة غابة "يلو ريفر"الحجرية في محافظة جينجتاي.

وقالت الوكالة إن العدائين شعروا بالمشقة الجسدية مع انخفاض درجة حرارة الهواء، وفُقد بعض المشاركين البالغ عددهم 172 وتوقف السباق.

وبدأت السلطات المحلية بعد ذلك في إجراء استجابة طارئة ضمت حوالي 700 من رجال الإنقاذ.

وانتهت عملية الإنقاذ صباح اليوم الأحد عندما تأكد وفاة آخر عداء مفقود، حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية.

وقالت الصحيفة إن العديد من المشاركين تقطعت بهم السبل خلال الصعود الحاد والمحفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن بطانيات النجاة في حالات الطوارئ التي حزمها البعض معهم قد تمزقت بفعل الرياح العاتية.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، إن حكومة مقاطعة قانسو بدأت تحقيقا في الحادث، حسب صحيفة "بيبولز ديلي".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه تم حشد أكثر من 1200 رجل إنقاذ.