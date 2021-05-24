 دياب اللوح: تنسيق مصري- فلسطيني لترسيم الحدود البحرية واستخراج الغاز - بوابة الشروق
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دياب اللوح: تنسيق مصري- فلسطيني لترسيم الحدود البحرية واستخراج الغاز

دياب اللوح
دياب اللوح

نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 11:24 م | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 11:24 م
قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إنه جاري وضع ترتيبات اللازمة لاستخراج الغاز الفلسطيني من خلال مصر وبالترتيب مع الإسرائيليين، متابعًا: «لو تمكنا من استخراج الغاز نستطيع بناء دولة فلسطين وهناك تواصل مستمر بين الخارجية الفلسطينية ومصر لترسيم الحدود البحرية وهناك وجهات نظر لا أستطيع الحديث عنها والخلاف مع الجانب الإسرائيلي».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد »، مساء الأحد، «اكتشفنا منذ سنوات وجود آبار غاز بيننا وبين الإسرائيليين والحدود البحرية الفلسطينية ممتدة ويجب أن تكون السيادة عليها دون قيود»، رافضًا الافصاح عن التفاصيل.
وأوضح أن عشرات المصابين يعالجون في المستشفيات المصرية مع مواجهة كورونا ما يحعل الأمر صعب، مشيرًا على عدم تمكن فلسطين من توفير لقاح كورونا للشعب.
وتابع: «لا نستغني عن دور مصر وهي دولة محورية ومتمسكون بدور الشقيقة مصر في القضية خاصة وأن فلسطين لن تعترف بما يسمى دولة يهودية».

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