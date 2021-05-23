سوسن بدر تدعوا لدلال عبد العزيز: يا رب رجعها لبيتها

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها المتابع لحسابها الرسمي على انستجرام، صورة للفنانة دلال عبد العزيز برفقة ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وهما يقبلاها في طفولتهم، وفي شبابهم، وعلقت "سوسن": يا ريت نخلي دلال ودنيا وإيمي في دعواتنا، وصلواتنا.

وتابعت: "يا رب يرجعها لبيتها وبناتها قادر يا كريم".

يذكر أن الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن أن نتيجة تحاليل الفنانة دلال عبدالعزيز، أكدت أنها سلبي كورونا منذ عدة أيام، ولكنها لا تزال في مرحلة صحية صعبة، وطلب من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.