فلسطين: لا بديل عن حل الدولتين لضمان استقرار المنطقة

وزيرة الخارجية فارسين أغابكيان شاهين قالت إن "الأولوية اليوم تكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تمهيدا لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة"



جددت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، الجمعة، تأكيد أهمية حل الدولتين وأنه لا بديل عنه لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة خاصة بشأن فلسطين في إطار أعمال النسخة الـ11 من منتدى "حوارات المتوسط" المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية، بحسب بيان صدر عن مكتب شاهين.

وفي كلمتها، أكدت شاهين ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وقالت إنه "لا بديل عن خيار حل الدولتين لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".

ولفتت إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي "الأقدر على إدارة قطاع غزة، تماشيا مع توجه القيادة الفلسطينية نحو توحيد الجهود تحت دولة واحدة، ودستور واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد".

يأتي هذا وسط استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة والتي تشمل تبادلا للأسرى ووقف النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وأشارت الوزيرة شاهين إلى "جهود جارية لتحقيق الإصلاح الداخلي الفلسطيني".

وأكدت أن "الأولوية اليوم تكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تمهيداً لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبعد يوم دخل الاتفاق حيز التنفيذ، لتتوقف بذلك إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي في حق الفلسطينيين، استمرت سنتين، وخلفت 67 ألفا و967 شهيدا و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.