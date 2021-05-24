السفير الفلسطيني بالقاهرة يشيد بدعم الرئيس السيسي لشعبه

أعرب السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر للشعب الفلسطيني.

وكشف السفير الفلسطيني في تصريحات خاصة لقناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن مصر تقدمت بمبادرة لوقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة.

وأضاف أن مصر قادت الجهود المبذولة على المستوى العربي والدولي لإنجاز وقف إطلاق النار، مبينا في الوقت ذاته أن هناك دولا عربية أخرى وقفت بجانب مصر للعمل على وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الشراكة بين مصر والرئيس الفلسطيني محمود عباس أثمرت عن وقف العدوان على غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار بدون شروط أو أي اتفاقيات تفصيلية.

وفي هذا الصدد، بين السفير الفلسطيني إلى أن مصر كانت تريد وضع تفاصيل بشأن وقف إطلاق النار لكن إسرائيل لا تريد وضع أية تفاصيل، لذلك توجه الوفد الأمني المصري إلى غزة أولا، ومن ثم إلى رام الله ، ووفد أمني آخر توجه إلى تل أبيب لمقابلة المسؤولين الإسرائيليين.

وأشار إلى أن الهدف هو وضع الترتيبات التي لم توافق إسرائيل على أن يعلن عنها مع وقف إطلاق النار، مثل تثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عدم تكرار العدوان وأيضا إصلاح الوضع في قطاع غزة.