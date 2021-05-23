وزير الخارجية الفلسطيني يصل إلى بغداد

وصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، إلى بغداد.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الوزير الفلسطيني سيعقد سلسلة لقاءات، تشمل الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقادة الكتل والأحزاب السياسية، حيث سيجدد المسؤولون التأكيد على موقف العراق الثابت الداعم للشعب الفلسطيني والمساند لمقاومته للاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الرئاسات الثلاث بالعراق خلال الأيام الماضية عن دعم مطالب الشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وكانت وكالة الأنباء العراقية (واع) ذكرت أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي توجه إلى رام الله في زيارة رسمية سيلتقي خلالها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.