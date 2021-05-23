ملك الأردن: يجب تكثيف الجهود لترجمة وقف إطلاق النار بفلسطين لهدنة ممتدة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أهمية تكثيف الجهود عربياً ودولياً لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وقال، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأحد، برئيس مجلس الأعيان الأردني وعدد من رؤساء لجان المجلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية- إنه لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، لافتاً إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام، موضحا أن الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية، ومجدداً التأكيد على أن المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وأوضح الملك عبد الله ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي.

من جهته، أشار رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، إلى التحديات التي تواجه الأردن مع دخوله مئويته الثانية، مؤكداً ضرورة أن تكون التنمية الاقتصادية أولوية في هذه المرحلة، موضحا أهمية التدرج في التنمية السياسية والإصلاح الإداري والاجتماعي، وضرورة وضع خطط مدروسة ومرتبطة بسقوف زمنية للتنفيذ.

و بدورهم، ثمن الحضور مواقف العاهل الأردني وجهوده في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم، ودعم صمود المقدسيين، لافتين إلى أهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.