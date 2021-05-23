إسرائيل تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي أكثر من 839 ألف حالة



وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية- أن حصيلة الوفيات بلغت 6 آلاف و398 حالة، في حين هناك 60 مريضا في حالة خطرة، و42 مريضا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرة إلى أن هناك 542 حالة نشطة على مستوى إسرائيل.



وأكدت تطعيم ما يزيد على 5 ملايين و112 ألفا و249 حالة أي 55.7% من تعداد سكان إسرائيل.