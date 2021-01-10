أمير قطر يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الأحد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن هنية عبر عن خالص الشكر لمساعي دولة قطر وجهودها الدبلوماسية التي أسهمت في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد الشيخ تميم مواصلة دعم دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما تناولت المقابلة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود الساعية لإعادة الإعمار في غزة.