مطار مرسى مطروح يشهد مغادرة أول وفد سياحي أجنبي بعد زيارة استمرت 6 أيام

غادرت مطار مرسى مطروح الدولي، أولى الوفود السياحية الخارجية لمحافظة مطروح، بعد انتهاء رحلتها السياحية؛ للتعرف على أهم المعالم والمناطق السياحية بالمحافظة، بعد برنامج زيارة استمر 6 أيام، وقدمت المعلومات والبيانات من خلال البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية، وباللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وزار الوفد السياحي، أهم الشواطئ والمعالم السياحية بمدينة مرسى مطروح كـ"شاطئ حمام كليوباترا، ومتحف وكهف روميل".

كما تم زيارة مدينة العلمين؛ للتعرف على أهم المعالم السياحية والفنادق السياحية بالمدينة.

كذلك تمت زيارة واحة سيوة وسط حفاوة وترحيب من فتيات سيوة يرتدين الزي التقليدي للواحة، والتعرف على المعالم السياحية والأثرية كـ"قلعة شالي الأثرية، وجبل الموتى، ووسط المدينة، ومنطقة البازارات، وكذلك السياحة العلاجية، والبيئية، والعيون الطبيعية، والبحيرات المالحة، ورمال الصحراء"، بالإضافة إلى رحلة سفاري في بحر الرمال العظيم.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على أن أولى رحلات الشارتر لمطروح، تأتي كبشرة خير لأهالي المحافظة مع بدء حركة السياحة الخارجية.

ومن المنتظر استقبال مزيد من الرحلات لمرسى مطروح، قريبا خاصة من أوكرانيا وإيطاليا.