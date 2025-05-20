اتهام فلسطيني لإسرائيل بمحاولة تصفية قادة الحركة الأسيرة بالسجون

• بحسب بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير

اتهمت مؤسسات فلسطينية، الثلاثاء، إدارة السجون الإسرائيلية بمحاولة "تصفية" مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها في زنازين العزل الانفرادي.

جاء ذلك في بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير (غير حكومي)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (حكومية)، وصل الأناضول نسخة منه.

وأوضح البيان أن "منظومة الاحتلال مستمرة في إنتاج المزيد من الأدوات والأساليب التي تهدف إلى قتل قيادات من الحركة الأسيرة وتصفيتهم، بشكل ممنهج، تتشارك فيه أجهزة الاحتلال كافة، عبر مخطط واضح".

وذكر أن "قوات القمع تستخدم كل الأسلحة في هجومها على المعتقلين، إضافة إلى سلسلة اعتداءات وعمليات تعذيب وإرهاب تمارسها بحقهم وبشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة".

البيان أشار إلى الحصول على واقع قادة الحركة الأسيرة من خلال زيارة بعض الطواقم القانونية لهم.

وقال: "يتعرض قادة الحركة الأسيرة لاعتداءات فاقت مستوى الوصف والتصور، حيث تتعمد قوات القمع الاستمرار في الضرب حتى خروج الدم من أجسادهم، وتستخدم كل أنواع الأسلحة في ضربهم والتنكيل بهم، من خلال الهراوات والبساطير، إلى جانب الكلاب البوليسية المزودة بخوذة من حديد".

وأضاف: "أغلبية قادة الحركة يعانون إصابات ورضوضا وجروحا، إلى جانب معاناتهم على مدار الساعة من آلام وأوجاع في أجسادهم، الأمر الذي يحرمهم حتى من قدرتهم على النوم".

وذكر البيان، أنه حتى نهاية مارس المنصرم، تمت عملية نقل لمجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، من عزل سجن "ريمون" إلى زنازين سجن "مجدو" التي رافقتها اعتداءات وعمليات تنكيل ممنهجة طالت جميع من تم نقلهم.

وحمّلت مؤسسات الأسرى، إسرائيل كامل المسؤولية عن مصير آلاف الأسرى ومنهم قادة الحركة الأسيرة ورموزها، وطالبت "المنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا".

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، "استُشهد 69 معتقلا وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، إلى جانب العشرات من الشهداء الذين يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم وتحديدا الشهداء المعتقلين من غزة، جراء الجرائم الممنهجة التي رصدتها المؤسسات على مدار الشهور الماضية، والتي تشكل امتدادا لجرائم تاريخية"، حسب البيان ذاته.

وأضاف البيان أن إسرائيل "تعتقل حتى بداية مايو الجاري أكثر من عشرة آلاف و100 فلسطيني، وهذا المعطى لا يشمل أعداد الأسرى والمعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".​​​​​​​