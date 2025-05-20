تكدس شاحنات المساعدات قرب المخازن اللوجستية في معبر رفح

تكدست شاحنات نقل المساعدات قرب المخازن اللوجستية في معبر رفح، انتظارًا للسماح لها بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، دون حراك منذ يوم 2 مارس الماضي، عندما أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعابر.



وتعمل فرق العمل اللوجستية يوميا في مهامها بالمخازن، لتكون في حالة استعدادات دائمة لتلبية أي تعليمات تصدر من الجهات المعنية، فضلًا عن قيام لجان مشتركة بمراجعة صلاحية المواد الغذائية، والأدوية المخزنة والمحملة على شاحنات للتأكد من الصلاحية، وحجز المواد منتهية الصلاحية لإعدامها وفقا للوائح العمل والدورات الدفترية .

جدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء، استقبلت المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني عبر ثلاثة مسارات برية وبحرية وجوية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، ويتم وضع المساعدات في عدة مخازن لوجستية في العريش لتجهيزها، وتوثيقها من خلال فرق المتطوعين الذين تجاوز عددهم 1500 متطوع في الهلال الأحمر المصري.