الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:04 م القاهرة
جيش الاحتلال يبرر خرقه اتفاق غزة: مشتبه بهم اقتربوا من قواتنا فأطلقت نيرانا عليهم

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 11:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 11:48 ص

برر جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد إطلاق النار على فلسطينيين شمالي القطاع.

وقال الجيش في بيان، إنه تم رصد عدد ممن وصفهم بالمشتبه بهم الذين عبروا الخط الأصفر وزعم أنهم اقتربوا من قواته العاملة في شمال قطاع غزة، مدعيا أن الأمر شكل انتهاكًا للاتفاق.

وزعم الجيش أن قواته حاولت صدهم، لكنهم لم يستجيبوا واستمروا في الاقتراب من القوات، التي أطلقت النار عليهم للقضاء على التهديد، وفق ادعائه.

وأشار إلى أن التقارير التي أفادت بتسلل مسلحين إلى منطقة القوات غير صحيحة.

وبحسب البيان، دعا جيش الاحتلال سكان غزة إلى الالتزام بتعليماته وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة.

وسبق أن أعلن المستشفى المعمداني، أنه استقبل 5 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

