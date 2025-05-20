بريطانيا: سنتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بشأن توسيع عمليتها بغزة ومنع إدخال المساعدات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن إجراءات بلاده ضده إسرائيل تمثل محاولة لاستخدام تأثيرها من أجل وقف ما يحدث في قطاع غزة.

وأضاف في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ملتزمة باتخاذ إجراءات إضافية بشأن توسيع إسرائيل عمليتها العسكرية ومنع إدخال المساعدات، حسبما نقلت قناة الجزيرة.

وشدد على أن القرار الذي اتخذته بلاده بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل جدي، مشددا على ضرورة وضع حد لسلوك إسرائيل.

وحذر من أن بلاده ستتخذ إجراءات أخرى ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب غزة، لافتًا إلى أنه لا يمكن التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة في ظل الأوضاع الحالية.

ونوه الوزير البريطاني بأن هناك تقارير تشير إلى إحباط كبير لدى الإدارة الأمريكية من إسرائيل، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية.

وأكد أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة، موضحًا أن استدعاء سفيرة إسرائيل جاء لإيصال رسالة للشعب الإسرائيلي بأن سير الحرب بغزة يضر بالعلاقات مع الحكومة في إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت استدعاء سفيرة إسرائيل بشأن الحرب في غزة، كما قررت تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الحرب.