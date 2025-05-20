الدولار يخسر ما يتراوح بين 7 و19 قرشا فى البنوك المحلية في ختام التعاملات

تراجعت أسعار صرف الدولار، أمام الجنيه، خلال تعاملات، بما يتراوح بين 7 و19 قرشا، حيث هبط في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بنحو 13 قرشا ليصل إلى 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، مقابل 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.

كما انخفض سعر العملة الأمريكية بنحو 15 قرشا في البنك التجاري الدولي (CIB)، إلى 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.01 جنيه للشراء و50.11 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية بقيمة 15 قرشا ليصل إلى 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.01 جنيه للشراء و50.11 جنيه للبيع.

كما هبط الدولار في بنك كريدي أجريكول، وبنك البركة بنحو 13 قرش ليسجل 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، مقابل 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد 12 قرشا ليصل إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الدولار في بنك قناة السويس بنحو 19 قرشا ليصل إلى 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، مقابل 50.01 جنيه للشراء و50.11 جنيه للبيع.

كما هبط سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 7 قروش ليصل إلى 50.02 جنيه للشراء، و50.11 جنيه للبيع، مقابل 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس.