إنهاء العام الدراسي في غزة من الصفوف الأول حتى الحادي عشر

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الأحد، إنهاء العام الدراسي للطلبة في الصفوف من الأول حتى الحادي عشر.

وأعلنت الوزارة أن المدارس ستستخرج شهادات نهاية العام وتوزعها على الطلبة، وأنها ستعلن لاحقا عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022.

كما أعلنت أنها ستتابع ترتيب امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها طلبة غزة خلال العام الدراسي الحالي.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة زياد ثابت أن الوزارة مضطرة لإنهاء العام الدراسي قبل موعده المقرر.

ونقلت صفحة الوزارة في غزة، على موقع فيسبوك، عن ثابت القول خلال تفقد الأضرار التي لحقت بعدد من المدارس: "نأسف في الوزارة لاضطرارنا لإنهاء العام الدراسي الحالي قبل موعده المحدد لعدة أسباب أهمها: عدم جهوزية المدارس نتيجة القصف الذي تعرضت له من الاحتلال الصهيوني خلال العدوان، والأضرار الكبيرة التي طالت الأبنية المدرسية والأثاث المدرسي والأجهزة، إضافة إلى الحالة النفسية التي خلفها العدوان على الطلبة والعاملين".