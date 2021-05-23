رئيس اللجنة العلمية لكورونا يكشف عن إصابة حالتين بالفطر الأسود في مصر

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، أنه لا داع للهلع من مرض الفطر الأسود، وأن هناك علاجًا دوائيًّا للمرض.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إنه لا يجب تصدير الرعب للمواطنين، مشيرًا إلى أنه شخَّص حالتين بهذا المرض لكن الأمر لم يكن له أي علاقة بفيروس كورونا.

وأضاف أنّ الحالتين أصيبتا بالمرض بسبب وضع صحي مرتبط بمثبطات مناعة وأدوية كانت تستهدف من أجل تحسين القوة المناعية، داعيًا للتوقف عن تصدير رسائل مرعبة عن المرض.

وأشار حسني، إلى أن البعض روج بأن المرض يستلزم استئصال الأنف أو العين، واصفًا ترويج هذه المعلومات بـ"الأمر المرعب"، وأنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وأوضح أن علاج أي ميكروب يكون من خلال إعطاء العلاج الدوائي، منوهًا بأن علاج هذا الفطر متوفر في مصر بشكل كامل، مشددًا على أن العلاج الجراحي هو آخر مراحل التعامل مع الحالة.

يُشار إلى أن الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، قد أكد في تصريحات لـ"الشروق" - في وقت سابق - أنه لم يتم رصد أي حالات بمرض الفطر الأسود في مصر.



