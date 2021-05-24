يديعوت أحرونوت: معركة غزة سببت أزمات نفسية صعبة لآلاف الإسرائيليين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن آلاف في إسرائيل توجهوا إلى مكاتب الرعاية الاجتماعية طلبنا للمساعدة النفسية، منذ بداية الحرب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



وقالت الصحيفة: إن "حالة التوتر والضغط لدى الإسرائيليين خلال أيام الحرب، تحولت لأزمة نفسية صعبة لدى كثير منهم، ما تسبب في ارتفاع عدد الحالات التي توجهت إلى خطوط المساعدة المختلفة، وكذلك إلى مكاتب الرعاية الاجتماعية، طلبا للمساعدة النفسية".



ونقلت يديعوت أحرونوت، عن جمعية عيران الاجتماعية، التي تشغل أكثر خطوط المساعدة ازدحامًا منذ بداية عملية حارس الأسوار "سيف القدس" في غزة، أن ”المعركة التالية ستكون بتقديم المساعدة النفسية لأولئك الذين تقدموا للجمعية من أجل ذلك".



ووقالت الجمعية إلى أنها تلقت حوالي 10 آلاف طلب للحصول على مساعدة نفسية، منذ بداية التصعيد مع غزة، مضيفة أن ”الأطفال والجنود والطلاب والبالغين وكبار السن، يتأثرون جميعا“.



وأشارت تقارير تم جمعها من قبل مديري خدمات الرعاية الاجتماعية إلى أن ”الصعوبات النفسية، وخاصة في التجمعات التي تعرضت للقصف الصاروخي، مثل بلدات غلاف غزة، متشابهة وعابرة لجميع الأعمار والقطاعات، والعديد منها كان يتعلق حول صعوبة الوصول إلى المناطق المحمية أو الملاجئ في الوقت المحدد.