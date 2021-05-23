الحلبوسي: العراق سيستخدم الإمكانات الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي،اليوم الأحد، أن العراق يسعى لاستخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية.

وذكر مكتب الحلبوسي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الأخير استقبل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات القضية الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات.

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، على موقف العراق الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وسعي العراق لاستخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية وكل ما يسهم في وضع نهاية لاعتداءات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني، ودعم إعادة الحياة إلى القطاعات التي تضررت جراء الاعتداءات والقصف.

من جانبه، عبر وزير الخارجية الفلسطيني عن شكره وتقديره للموقف العراقي الرسمي والشعبي إزاء الأحداث التي شهدتها القدس، ودعمه للشعب الفلسطيني في المحافل العربية والإسلامية والدولية.