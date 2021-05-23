الخارجية الأردنية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، اليوم الأحد، التصعيد الذي قامت به السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والاعتداء على موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية والمصلين وإدخالها لأعداد كبيرة من المتطرفين تحت حماية الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الأردني السفير ضيف الله الفايز، إن ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تصعيد خطير وتصرف استفزازي وانتهاك سافر مرفوض ومدان يتحدى الجهود والمساعي الدولية التي تبلورت طيلة الفترة الماضية للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر الفايز السلطات الإسرائيلية من مغبة الاستمرار بانتهاكاتها، مشدداً على أن عليها التقيد بمسؤولياتها، وفقاً للقانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

وطالب السلطات الإسرائيلية بوقف الانتهاكات والاعتداءات في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف واحترام حرمته، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الجهة المخولة حصراً بإدارة شؤون الحرم الشريف كافة.

ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها في القدس ومقدساتها وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.