مديرة منظمة تنمية المرأة تشكر الرئيس السيسي على مساندته الدائمة للمنظمة

وجهت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندته الدائمة ودعمه للمنظمة وإعلانه بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا في "منظمة تنمية المرأة".

جاء ذلك خلال أول زيارة تقوم بها الدكتورة أفنان الشعيبي للمجلس القومي للمرأة، بعد توليها المنصب الجديد، حيث استقبلتها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ورئيسة المؤتمر الثامن الوزاري للمرأة للدول منظمة التعاون الإسلامي.

كما وجهت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، الشكر للدكتورة مايا مرسي على المساندة التي تقدمها لدعم عمل المنظمة وتذليل كافة العقبات من أجل تعزيز دورها في النهوض بملف تمكين المرأة في دول التعاون الإسلامي إلى جانب استضافة مقرها الدائم بالقاهرة، معربة عن أمنياتها بانضمام المزيد من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى منظمة تنمية المرأة لتقوية وتعزيز دورها.

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدكتورة أفنان الشعيبي في المجلس، وهنأتها بمنصبها الجديد، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها.

وقالت إن المرأة تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات الاقتصادية والعالمية التي يمر بها العالم بشكل عام والدول الإسلامية بشكل خاص، والآثار المترتبة عليها.

وأكدت رئيسة المجلس ضرورة العمل على دعم المرأة ومساندتها لمواجهة تلك الأوضاع الحالية، قائلة: "لدينا الكثير للقيام به مع منظمة تنمية المرأة خلال الفترة القادمة".

وتناول الاجتماع بحث خطة العمل خلال الفترة القادمة، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة وشحذ الهمم والطاقات للنهوض بملف المرأة في هذه الدول.