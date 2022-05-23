رئيسة الوزراء التونسية تشارك في أعمال منتدى «دافوس» الاقتصادي

تشارك رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان في أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي.

وذكر بيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء التونسي أنه يرافق رئيسة الوزراء التونسية خلال الزيارة كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

ومن المنتظر أن تجري رئيسة الحكومة عدة لقاءات مع شخصيات دولية من رؤساء دول وحكومات ورؤساء مؤسسات وهياكل مالية عالمية ومجموعات اقتصادية دولية.

ويتوقع أن يحضر هذا المنتدى، الذي ينعقد تحت شعار "العمل معًا من أجل استعادة الثقة"، حوالي 2500 من قادة الدول وكبار المسؤولين والخبراء في الشأن الاقتصادي، لبحث التحديات الراهنة التي يشهدها العالم واستشراف الحلول المستقبلية.

وستكون دافوس المكان الذي سيناقش فيه قادة العالم قضايا أوسع نطاقا، خاصة التداعيات الناجمة عن الأزمات خلال الوقت الحالي، والسياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال، خاصة مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المهمة، بعد جائحة «كوفيد - 19».