بايدن يتعهد بالدفاع عسكريا عن تايوان حال تعرضها لهجوم صيني

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم، مضيفا أن الصين ليس لها أي حق في السيطرة على الجزيرة بالقوة.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، حول ما إذا كانت أمريكا سوف تدافع عن تايوان حال تعرضها لهجوم، قال بايدن: "نعم". وأضاف: "إنه تعهد قطعناه على أنفسنا"، مشيرا إلى أن الاستيلاء على تايوان بالقوة من شأنه "بث الاضطراب في المنطقة بالكامل"، بما يشبه الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف بايدن: "لا نزال ملتزمين بدعم السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وضمان عدم تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي الجانب".

وحذر بايدن قائلا إن الصين "تلعب بالنار" عبر مناوراتها الحالية حول تايوان، مضيفا أنه لا يتوقع أن تحاول الصين شن هجوم ضد تايوان.