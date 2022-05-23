قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأزمة الروسية والأوكرانية تؤثر على اقتصاديات الدول، وتؤدي إلى ضغوط على مواطنيها، مؤكدًا أن الحكومات تبذل أقصى ما يمكن؛ لتوفير الخدمات للمواطنين وتضع الآليات للتعامل مع الوضع الحالي.



وأضاف خلال تصريحات لشبكة «CNBC»، مساء الاثنين، أن مصر بإمكانها التعامل مع الأزمة الحالية، وذلك من خلال أدوات اقتصادية للتعامل مع التضخم الحالي، والتواصل مع الشركاء في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.



ولفت إلى أن مصر تعزز علاقاتها مع أوكرانيا وروسيا؛ لتوريد القمح والزيت وغيرها من المواد الغذائية الأخرى، متابعًا: «نحاول تنويع مصادر الواردات من الدول الأخرى، وسنتابع في الملف بفعل أفضل ما يمكننا».







Egypt, the world’s biggest importer of wheat has put in place economic tools to help deal with inflation, Egypt’s Foreign Minister tells CNBC’s @_hadleygamble pic.twitter.com/XCM2ML1VRA — CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) May 23, 2022