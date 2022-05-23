أمين مجلس التعاون ووزير الاقتصاد العماني يبحثان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف مع وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري، عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الحجرف - خلال لقائهما اليوم الاثنين، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - سبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات المتعلقة بالاقتصاد، ولا سيما أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، بما يسهم في تعزيز نمو اقتصاد دول مجلس التعاون، ودفع مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي.