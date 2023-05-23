محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تشطيبات أعمال حياة كريمة بقرى شربين

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة المراحل النهائية لتنفيذ أعمال المرافق والطرق الخارجية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز شربين، والذي نظمته المهندسة ريهام عبدالشافي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية في جميع القطاعات، ووجه بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لأعمال المرافق والطرق الخارجية، مشيرا إلى ضرورة إعداد خطة تفصيلية بالأعمال اليومية لقطاعات المرافق بجميع المشروعات المنفذة خاصة المجمعات الحكومية وخدمات الاتصالات والغاز والكهرباء لها، وضرورة تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ في تلك القطاعات علي يتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال 3 أسابيع على الأكثر.

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات والتجهيزات لفرش المجمعات والمنشآت الخدمية بقرى شربين استعدادا للتشغيل وتقديم خدماتها للمواطنين، مشيرا لأهمية المتابعة الجيدة لوصول سيارات الفرش والأثاث لمواقع المجمعات والمنشآت الخدمية والانتهاء من فرشها بكل عناية للحفاظ على ما تم من إنجاز لخدمة الأهالي في القرى.

وفي ذات السياق ناقش المحافظ استعدادات الأجهزة التنفيذية للبدء في أعمال المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة والتي من المتوقع لها البدء أوائل يوليو القادم، حيث يتم البدء في أعمال التصميمات لمشروعات المياه والصرف الصحي في مراكز بلقاس - أجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة) والتي تشملها المرحلة الثانية من المبادرة.