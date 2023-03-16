ضبط 800 بطاقة تموينية داخل مخبزين فى البحيرة

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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بناحية النوبارية من ضبط مخبزين قامو بتجميع (802) بطاقة تموينية وضبط 10 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف وتحرير عدد 25 محضر متنوعين فى مجال المخابز.



وبدأت القصة بتوجيه من الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والمحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد عبدالعال وكيل المديرية وتعليمات سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتسيير حملات على المخابز للضرب على أيدي المخالفين.



وأسفرت احدى الحملات عن تحرير عدد 25 محضر متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالى:



ضبط مخبزين قامو بتجميع 802 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير المشروعة وتم التحفظ على البطاقات واتخاذ اللازم قانوناكم تم ضبط 10 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد؛ ضبط مخبزين قامو بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة؛ ضبط مخبزين قامو بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمة؛ تحرير 5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز؛ تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.



وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.