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منتخب العراق يخسر أمام أوروجواي برباعية في مونديال الشباب

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 2:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 2:06 ص

خسر المنتخب العراقي للشباب برباعية نظيفة أمام نظيره أوروجواي، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيوداد دي لا بلاتا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

افتتح أهداف المباراة اللاعب ماتياس أبالدو في الدقيقة 38، قبل أن يضيف زميله أندرياس فيراري الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوروجواي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز حسين حسن لاعب المنتخب العراقي الهدف الثالث لـ أوروجواي بالخطأ في مرماه «هدف ذاتي»، قبل أن يختتم اللاعب آلان ماتورو أهداف المباراة في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز أوروجواي برباعية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الأوروجوياني رصيده للنقطة 3 في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق الأهداف عن إنجلترا صاحبة المركز الثاني، فيما تجمد رصيد العراق دون نقاط بالمركز الأخير.


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