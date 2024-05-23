جيش الاحتلال يعلن التحقيق في قضية التحذيرات من هجوم 7 أكتوبر

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري: "إن هناك تحقيقا بشأن ما إذا كانت هناك تحذيرات صدرت قبل هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن التحقيقات تتم على مستوى الجيش وكذلك على مستوى خارجي للوصول إلى الحقيقة.

وادعى أنهم سيلتزمون بالشفافية في إعلان نتائج التحقيقات للجمهور، وإتاحة المعلومات بحرية أمام الجميع.

وتحدث عن العملية العسكرية التي يتم شنها في مدينة رفح الفلسطينية، قائلا إن لها عدة أهداف لكن لا يمكن كشفها أمام وسائل الإعلام.

وأوضح أن القتال يجري في رفح وفي مناطق أخرى من قطاع غزة، مدعيا أن الغرض من ذلك هو تحقيق ما سماها أهداف الحرب.