استشهاد 9 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدرسة نازحين في غزة

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استشهد 9 فلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم، بقصف طائرات حربية إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول، أنه وصل إلى مستشفى المعمداني 9 شهداء بينهم أطفال ونساء جراء استهداف الطائرات الحربية منطقة الدرج شرق مدينة غزة.

وأوضح شهود عيان أن الاستهداف الإسرائيلي كان لمدرسة "فاطمة الزهراء" في حي الدرج، حيث تؤوي نازحين، ويحيط بها مدارس ومسجد لجأت إليه مئات الأسر.

وأوضح الشهود أن القصف تسبب بدمار واسع، وأن الطواقم الطبية والدفاع المدني تعمل على البحث عن ضحايا ومصابين.

وتشن إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 115 ألفا شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.