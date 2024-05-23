الدفاعات الجوية الروسية تدمر 35 صاروخا فوق بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 35 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" فوق مقاطعة بيلجورود.

وقالت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام نظام الصواريخ المتعددة "أولخا" ونظام الصواريخ المتعددة "فامبير" وطائرات مسيرة على أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ثلاثة صواريخ "أولخا" واثنين وثلاثين صاروخاً من طراز "فامبير" و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".