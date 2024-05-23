تعليم الإسماعيلية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية استعداداتها لامتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية والتي تنطلق السبت المقبل.

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام ١٠٨٩٣ طالبا موزعين على ٤٧ لجنة على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد طلاب التعليم الفني الصناعي ٤٤٣١ طالبا، و٢٨٧٤ طالبا في التعليم الفني التجاري، وطلاب التعليم الفني الزراعي ٣٥٨٨ طالبا، مضيفا بانتهاء مسئولي التعليم الفني بالإدارات التعليمية من الأشراف والتأكد من صلاحية الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين، والتي يبلغ عددها ٣٣ استراحة رجال وسيدات موزعين على مستوى الإدارات التعليمية.

وأوضح بحيري، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بالمديرية برئاسة مدير المديرية، وتضم أعضاء التعليم الفني، التطوير التكنولوجي، الإحصاء، عضو من مديرية الصحة، وعضو من مديرية أمن الإسماعيلية وتشكيل لجنة ثلاثية للمتابعة مُشكَّلة من مدير عام التعليم الفني و ٢ من الخبراء بالتعليم الفني بالمديرية.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتوفير مناخ مناسب لأطراف المنظومة التعليمية خلال تلك الفترة.