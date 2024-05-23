جندي إسرائيلي في غزة يحرق نسخة من القرآن الكريم

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قام جندي بجيش الاحتلال إسرائيلي في قطاع غزة بإحراق نسخة من القرآن الكريم، حسب مقطع مصور تداوله إسرائيليون على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس: "جندي إسرائيلي في غزة وثَّق نفسه وهو يلقى بنسخة من القرآن في النار"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

ونشرت الإذاعة، على حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، المقطع المصور ومدته 3 ثوان، ولم تحدد موقع الحادث ولا تاريخه.

ويُظهر المقطع جنديا يحمل سلاحه بيده اليسرى ويمسك بالأخرى نسخة مفتوحة من القرآن الكريم ثم يلقيها في نيران مشتعلة.

ونقلت الإذاعة عن جيش الاحتلال زعمه أن "سلوك الجندي لا يتماشى مع قيم الجيش، الذي يحترم جميع الأديان ويدين مثل هذا السلوك"، مشيرا إلى أنه "فتح تحقيقا في الحادث".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، يتباهى جنود إسرائيليون بنشر مقاطع مصورة توثق انتهاكاتهم في القطاع المحاصر للعام الـ18 ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولم يعلن جيش الاحتلال عن إجراءات عقابية بحق هؤلاء الجنود.