أعلنت دولة كولومبيا أن الحرب الإسرائيلية في غزة بمثابة "إبادة جماعية"، وأنها تعتزم فتح سفارة لها في رام الله بفلسطين.

وقال وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو للصحافيين، إن الرئيس غوستافو بيترو الذي يعد من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليماته بفتح السفارة هناك.

وجاء ذلك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه أيرلندا والنروج، وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطينية، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على حرب الإبادة الجماعية في غزة.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الكولومبي في مطلع الشهر الجاري، اعتزام بلاده قطع علاقتها مع إسرائيل، بسبب تصرفاتها في غزة، وذكر بيترو أمام حشود في العاصمة بوغوتا أن حكومة الاحتلال ورئيسه لديهما ميل للإبادة الجماعية.



وكان بيترو قد دعا المحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.

_ أين تقع كولومبيا وماذا نعرف عنها؟

بحسب موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كولومبيا، فهي تقع شمال غرب أمريكا الجنوبية، عاصمتها مدينة بوغوتا، ويبلغ عدد السكان 50 مليونًا و37 ألف نسمة اعتبارًا من عام 2020.

وتبلغ مساحتها مليوني، و70 ألف كم2 بالتقريب.

اللغة الرسمية هي الإسبانية.

عملتها هي البيزو الكولومبي.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.3% لعام 2019.

يبلغ معدل البطالة 17.1% لعام 2020.

رئيسها الحالي هو أجوستافو بيترو أوريغو.

يبلغ مؤشر التنمية البشرية 0.761.

ويبلغ مؤشر التنمية البشرية 0.76 بحسب إحصائيات عام 2018.

يبلغ المعامل الجيني للدخل 0.54 في احصائية لعام 2019.

يبلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 94.

ومؤشر الفقر متعدد الأبعاد 17.7 لعام 2019.

لديها تنوع مناخي ومناظر طبيعية هائلة بفضل وجود خمس مناطق متنوعة.

يشكل مديرو الدوائر الإدارية والمحافظون ورؤساء البلديات والهيئات الإشرافية والمؤسسات العامة والشركات التجارية، إلى جانب الوزراء، السلطة التنفيذية.

تعتبر المحكمة الدستورية، ومحكمة العدل العليا، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، والمحاكم والقضاة هي جزء من السلطة القضائية.

أهم الأحداث التي شهدتها في الخمسين سنة الماضية كانت الصراع المسلح الداخلي الذي أحدث تأثيرات قوية على التنمية البشرية وجميع مؤشراتها، ومكافحة الفقر، والحكم، والشفافية، والمساواة، وحقوق الإنسان وتعزيز الحس بالشأن العام.

منذ أغسطس 2012، أعلنت الحكومة الوطنية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية الجيش الشعبي عن الاتفاق العام لإنهاء النزاع وبناء سلام مستقر ودائم، برعاية أممية.



يشكل عدم المساواة الإقليمية والسكانية تحديًا كبيرًا آخر للمجتمع والدولة الكولومبي، حيث انه وفقا للإدارة الوطنية للإحصاء، DANE، بلغ المعامل الجيني في كولومبيا يبلغ 0.539.

*ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

في وقت سابق أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أمام القمة العربية التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة، أهمية اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، موضحا أن تلك الاعترافات تعكس المزيد من التزام الدول بالعدل والقانون الدولي، وحق الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال والاستقلال وإقامة دولتهم المستقبلية.

وبحسب تقرير نشرته العربية الحدث فإن مزيد من الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة يحقق الآتي:

يشكل دعمًا قويًا لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية.

يعزز من فرص نيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

يضمن حق فلسطين في تقرير مصيرها المكرس في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين لعام 1966.

يتماشى مع قرار الجمعية العامة 181 لعام 1947 الداعي إلى إنشاء دولتين على أرض فلسطين التاريخية.

يتماشى مع قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967 الذي دعا لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو.

يشكل حافزًا قويًا لاعتراف دول أوروبية أخرى بفلسطين كدولة.

يخلق موجة اعتراف أوروبي محتملة بدولة فلسطين، قد تقود لتحول نوعي في النظرة الدولية للقضية الفلسطينية.

القضية لم تعد مجرد نزاع سياسي أو إنساني، بل تصفية استعمار بامتياز وفق القانون الدولي.

يضمن تطبيقا كاملا لمبدأ حق تقرير المصير وإقامة الدولة، وليس مجرد حكم ذاتي أو سلطة انتقالية محدودة الصلاحيات.

سيؤدي لإحراج المجتمع الدولي والإدارة الأميركية وإسرائيل، ودفعها لاعتراف دولي كامل بدولة فلسطين.

يعد نقطة تحول قد تؤدي لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

اخضاع إسرائيل وإجبارها على الاعتراف بحقوق الفلسطينيين.

سيشكل ضغطا هائلا يدفع لحل الدولتين.