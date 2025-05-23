زيلينسكي: صفقة تبادل الأسرى الكبيرة مع روسيا نتاج مفاوضات إسطنبول

الرئيس الأوكراني: "هذه المرحلة الأولى من أكبر صفقة تبادل تم الاتفاق عليها في تركيا"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن عملية تبادل الأسرى الكبيرة التي بدأت الجمعة، بين أوكرانيا وروسيا هي نتاج مفاوضات السلام التي جرت في إسطنبول.

وفي رسالة مصورة نشرها الجمعة، أكد زيلينسكي، أن اليوم، شهد تبادل 390 أسيرا (من كل طرف)، بينهم مدنيون وعسكريون.

وأوضح أن صفقة تبادل الأسرى الكبيرة جاءت نتيجة المفاوضات التي جرت في تركيا، الأسبوع الماضي.

وتابع زيلينسكي: "هذه المرحلة الأولى من أكبر صفقة تبادل تم الاتفاق عليها في تركيا، وهي في الواقع النتيجة المهمة الوحيدة لتلك المفاوضات، حيث يعيق الروس كل ما عدا ذلك".

ولفت إلى أن العملية ستستمر في الفترة القادمة، وأن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات دبلوماسية نحو السلام الحقيقي.

وفي 15و16 مايو الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، كانت الأولى منذ عام 2022، وانتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

وخلال المفاوضات، أجرى الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان وبحضور رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، محادثات مكثفة مع الوفدين الروسي والأوكراني، إلى جانب محادثات مع مسؤولين أمريكيين.

ولعب الجانب التركي دورا محوريا في إتمام الاتفاق من خلال توفير بيئة تفاوضية فعّالة ساعدت الجانبين على تحقيق تقدم ملموس.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.