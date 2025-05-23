ظهور باهت لنيمار بعد العودة من الإصابة

عاد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، للملاعب بعد غياب دام أكثر من شهر للإصابة، لكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه سانتوس، الذي سقط بركلات الترجيح أمام سي آر بي (5-4)، وفشل في التأهل إلى ثمن نهائي كأس البرازيل.

ودخل نيمار ملعب المباراة، التي أقيمت مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، في الدقيقة 65، لكنه ظهر بأداء متواضع.. وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

ورغم أن نيمار تمكن من تسجيل ركلة ترجيح، إلا أن هذا لم يكن كافيا، حيث حُسمت المباراة لصالح سي آر بي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، ليبلغ ثمن نهائي كأس البرازيل لأول مرة.

وتنتظر جماهير سانتوس نيمار، على أمل أن ينقذ الفريق، الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري البرازيلي.

وغاب نجم برشلونة السابق عن الملاعب، منذ تعرضه لإصابة في فخذه الأيسر، خلال مباراة أمام أتلتيكو مينيرو في منتصف أبريل الماضي.. وهي الإصابة الثانية التي يواجهها هذا الموسم.

ووقع نيمار عقدا لمدة 6 أشهر مع سانتوس، بعد رحيله عن الهلال السعودي، ولا يُعرف بعد ما إذا كان سيتم تمديده أم لا.