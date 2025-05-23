أمريكا وأوكرانيا تضعان اللمسات الأخيرة لاتفاق بشأن إقامة صندوق إعادة الإعمار

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وضعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اللمسات الأخيرة لاتفاق بشأن إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع على إبرام اتفاقهما بشأن المواد الخام.

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة: "نحن بصدد إطلاق الصندوق رسميا الآن."

وأكدت أن الخطوة الأخيرة تمثلت في مذكرة دبلوماسية قامت بتسليمها القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، جولي ديفيس.

ووصفت سفيريدينكو الصندوق بأنه "رمز للالتزام الاستراتيجي طويل المدى" من جانب الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن وكييف قد وقعتا اتفاقا بشأن الاستخراج المشترك للمواد الخام الأوكرانية، رغم تعثر مؤقت في المفاوضات عقب خلاف علني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في فبراير الماضي.

ومن المقرر استخدام أرباح هذا الاتفاق في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.