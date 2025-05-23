بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من بداية الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران في روما اليوم الجمعة، غادر المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مقر السفارة العمانية في روما التي تستضيف المباحثات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في حديث للتليفزيون الرسمي من مقر السفارة العمانية في روما، إن ويتكوف غادر لأنه كان بحاجة إلى اللحاق برحلة جوية.

وأضاف بقائي، أن المحادثات ستستمر بدون ويتكوف، ووصفها بأنها تجري بـ "حكمة وهدوء".

وبرزت قضية تخصيب اليورانيوم في إيران بوصفها القضية الرئيسية في المحادثات.

ويصر مسئولون أمريكيون وصولا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لا يمكنها الاستمرار في تخصيب اليورانيوم على الإطلاق في أي اتفاق، يمكن أن يؤدي إلى رفع العقوبات عن اقتصاد طهران المتعثر.

من جانبه، أصر وزير خارجية إيران عباس عراقجي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة على الإنترنت على أن عدم وجود تخصيب يعني "عدم وجود اتفاق".

وكتب عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي، إكس أن "معرفة الطريق إلى اتفاق ليس أمرا صعبا.حان الوقت لاتخاذ قرار".

ونفي عراقجي، أن تكون إيران قد تسلمت اقتراحا من الولايات المتحدة كشف عنه الرئيس ترامب مؤخرا.

ويمثل أمريكا في المحادثات ستيف ويتكوف ومدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية مايكل انطون.

وتسعى المحادثات إلى تحجيم البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية، لما يقرب من نصف قرن من العداوة.

وهدد ترامب بشكل متكرر بشن غارات جوية تستهدف البرنامج الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويحذر المسئولون الإيرانيون بشكل متزايد من أنهم قد يسعون إلى امتلاك سلاح نووي من خلال مخزونهم من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من مستويات الأسلحة.

وقال تقرير جديد صادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية "من شبه المؤكد أن إيران لا تنتج أسلحة نووية، ولكنها قامت بأنشطة في السنوات الأخيرة تجعلها في وضع أفضل لإنتاجها إذا اختارت القيام بذلك".

وأضاف التقرير: "هذه الإجراءات من شأنها تقليل الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لأول جهاز نووي إلى أقل من أسبوع على الأرجح".

ورغم ذلك، يقول الخبراء إن إيران ستستغرق على الأرجح شهورا لصنع قنبلة فعلية.