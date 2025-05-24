محافظة الإسكندرية تعلن بدء أعمال رصف ورفع كفاءة طريق الكورنيش بالحارتين

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء أعمال رصف ورفع كفاءة طريق الكورنيش بالحارتين البحرية/القبلية بالمنطقة ما بين كوبري سيدي جابر وإشارة عبور مشاة الصوفاني، وذلك بطول ٢٥٠ مترًا طوليًا وبالعرض الكامل للطريق، وذلك في إطار خطة محافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق.

تبدأ أعمال التنفيذ اعتبارًا من غدٍ السبت وتستمر لمدة ٤ أيام.

وأشارت محافظة الإسكندرية في بيان مساء اليوم الجمعة، إلى أن مواعيد تنفيذ الأعمال من الساعة ١٢ صباحًا وحتى الساعة ٨ صباحًا يوميًا، مع وضع وسائل الأمان المروري بمعرفة الشركة المنفذة، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الطريق العام وتفادي التكدسات المرورية.

ودعت المحافظة المواطنين والسائقين الكرام إلى التعاون واتباع التحويلات المرورية المؤقتة، ونتقدم باعتذارنا عن أي إزعاج قد ينتج عن هذه الأعمال، شاكرين لكم حسن تعاونكم من أجل الإسهام في تحسين جودة الطرق وخدمة المواطنين.