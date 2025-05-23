ثقافة المنيا تطلق فعاليات المسرح المتنقل بقرية بني عبيد

انطلقت فعاليات المسرح المتنقل للقوافل الثقافية بمحافظة المنيا، وذلك بمدرسة الشهيد علي وافي الابتدائية بقرية بني عبيد، في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والمجتمعي، والوصول بالخدمات الثقافية والفنية إلى المناطق الأكثر احتياجا، ضمن برامج هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة المنيا ونفذها قصر ثقافة أبو قرقاص بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص وإدارة أبو قرقاص التعليمية.

وشهدت الفعاليات حضور كل من رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، والدكتور محمد عبد المعتمد رئيس الوحدة المحلية ببني عبيد، إيمان الطحاوي مدير قصر ثقافة المنيا، إلى جانب نخبة من أدباء وشعراء وفناني ومبدعي المنيا.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقدمها الكاتب مصطفى أبو العلا، وفي كلمتها رحبت مدير عام فرع ثقافة المنيا، بالحضور، مشيرة إلى أهمية دور المسرح المتنقل للقوافل الثقافية في تجسيد رؤية وزارة الثقافة المصرية لنشر الوعي المجتمعي والإبداعي في المناطق النائية، كما وجهت دعوة مفتوحة للجمهور للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها قصور الثقافة بمحافظة المنيا، تأكيدا على تعزيز الهوية الثقافية المصرية وتفعيلا لدور الثقافة كعنصر أساسي في مسيرة التنمية الشاملة.

ثم عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "مفهوم المواطنة في ظل حياة كريمة" أدارها أبو العلا، وألقاها الشاعر جابر الزهيري، الذي أشار إلى أن حق المواطن في حياة كريمة يمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمعات التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، موضحا أن هذا الحق لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية، بل يشمل البيئة المحفزة على النمو والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

كما أُقيمت أمسية شعرية بعنوان "وطني في القلب" شارك فيها الزهيري، والشاعر أشرف أمين، وقدما خلالها قصائد وطنية أثرت الحضور، إلى جانب إتاحة المنصة للمواهب الأدبية الشابة للتعبير عن إبداعاتهم.

وتضمنت الفعاليات ورشة فنون تشكيلية للأطفال تحت عنوان "ارسم ولون حلمك" قدمها الفنان إبراهيم عثمان والفنانة أسماء محمد، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية لتعليم تنفيذ المفارش والشنط باستخدام خيوط الشرائط، قدمتها منال عبد الله.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد توني، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات التراثية التي لاقت تفاعلا كبيرا.