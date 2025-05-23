سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعمل نادي برشلونة بخطى متسارعة لحسم مستقبل عدد من لاعبيه، خاصة أولئك الذين تنتهي عقودهم في عام 2026، في إطار خطة شاملة لبناء فريق قوي يجمع بين التجربة والطموح.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، لا تزال هناك 10 ملفات مفتوحة داخل النادي، تتراوح بين مفاوضات تجديد متقدمة، واتفاقات شبه نهائية، وأسماء لم تبدأ معها أي مناقشات رسمية بعد.

الوضع الحالي لأبرز اللاعبين:

تشيزني: عقده ينتهي هذا الصيف، وتلقى عرضًا للتجديد.

ليفاندوفسكي: لا توجد مفاوضات حالية بشأن تمديد عقده.

إينييجو مارتينيز: من المقرر تجديد عقده حتى 2027.

لامين يامال: سيوقع عقدًا حتى 2030 بشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

باو بيرنال: في طريقه لتمديد عقده حتى 2029، مع شرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

فرينكي دي يونج وإريك جارسيا: اقتربا من التجديد حتى 2029.

ميكاييل فورت: سينتظر حتى بلوغه 18 عامًا لتوقيع عقد طويل الأمد.

كريستنسن: لم يتلقَ أي عرض للتجديد حتى الآن.

إيناكي بينيا وأليخاندرو تورّي: لا يزال موقفهما معلقًا.

وتسعى إدارة النادي إلى ضمان الاستقرار الفني بتأمين عقود المواهب الشابة، في حين تُؤجل القرارات المتعلقة ببعض اللاعبين الكبار إلى حين اتضاح الرؤية للموسم المقبل.