منتجو الدواجن ينفون وجود فيروس: لو كانت نسبة النفوق 30% لارتفع السعر إلى 300 جنيه

نفى محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ما تردد عن وجود فيروس منتشر بين الدواجن، مؤكدا أن «الحديث عن وجود فيروس بين الدواجن غير دقيق نهائيا».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر شاشة «DMC» إن التصريحات الصادرة من نائب رئيس الاتحاد بشأن نفوق 30% من الدواجن «وضعت صورة وكأن هناك وباء؛ لكن لا يوجد وباء في مصر إطلاقا ولم يحدث».

وأوضح أن ما يحدث في الوقت من العام مع ارتفاع درجات الحرارة هو «نسبة نافق ببعض المزارع كشيء موسمي يحدث كل عام»، قائلا: «لو كانت نسبة النفوق 30%؛ صحيحة كان زمان سعر الدواجن وصل 300 جنيه؛ لكن هذه التصريحات كانت مبالغة وفُهمت بشكل خطأ».

وأشار إلى قبول استقالة ثروت الزيني، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، مؤكدا أن «الوضع الصحي للدواجن جيد جدًا والظروف الجوية تتحسن، والآن في الدورات الجديدة شبه لا يوجد نافق، والدواجن كل يوم في زيادة».

وأكد أن صناعة الدواجن تكفي الاستهلاك المحلي ولا يوجد استيراد منذ عامين، منوها أن السعر الحالي للدواجن في المزرعة 85 جنيهًا «يعتبر اقتصاديا ومشجعا على الاستهلاك».

واستبعد حدوث زيادة في الأسعار بسبب زيادة الإنتاج، حتى مع الاستهلاك المتزايد نتيجة غلاء البدائل كاللحوم البلدية والأسماك، مؤكدا أن «الأسعار الآن جيدة جدًا ولن تحدث ارتفاعات غير مبررة، لكن الارتفاعات تحدث بسبب المواسم، مع العلم أن موسم عيد الأضحى سيؤثر قليلا بالسلب؛ بسبب توجه الناس نحو اللحوم».